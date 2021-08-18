الزعيد: يجب محاسبة “المنفي والدبيبة” على صرفهما أموالا طائلة دون وجه حق يجب إلا يتهم أحد النواب بعرقلة تمرير ميزانية لم تتفق الحكومة على حجمها

أخبار ليبيا 24 – خبر

شدد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، على ضرورة استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومساءلتهم عن ضياع مليارات الدولارات وصرف مبالغ طائلة دون وجه واضح للصرف.

الزغيد استنكر، في تصريحات متلفزة، تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بشأن تعنته في استمرار تواجد القوات التركية والمرتزقة داخل البلاد.

وكانت حكومة الوحدة، قد تقدمت بميزانية جديدة إلى مجلس النواب، بعد تحفظ عدد من الأعضاء على المبالغ الضخمة.

وشدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، على ضرورة ألا يتهم أحد البرلمان بعرقلة تمرير ميزانية لم تتفق الحكومة أصلاً على حجمها .