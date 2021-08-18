الدبيبة يعلن إعادة فتح المعابر مع تونس الدبيبة يشدد على ضرورة الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمكافحة كورونا

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزيري الداخلية والمواصلات بفتح المنافذ البرية وإعادة حركة الملاحة الجوية مع تونس إبتداءً من يوم غد الخميس.

وشدد الدبيبة في خطابه الموجه إلى الداخلية والمواصلات على ضرورة الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب الخطاب فإن قرار الدبيبة جاء بناء على توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين في تونس، بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء”.

وتابع الخطاب ” عليه نفيدكم بتعليمات رئيس الحكومة التي تقضي منكم العمل على إعادة حركة الملاحة الجوية بين المطارات الليبية والتونسية، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة”.