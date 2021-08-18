الدبيبة يؤكد على ضرورة التنسيق المسبق في قرارات اللجنة العسكرية مع الحكومة الدبيبة يلتقي عددا من أعضاء اللجنة العسكرية

أخبار ليبيا 24

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات والقرارات المتخذة من اللجنة العسكرية 5+5 ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة مع عددا من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بديوان مجلس الوزراء، الأربعاء.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بين الدبيبة دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنا إنجاز فتح الطريق الساحلي، مشيرا إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.