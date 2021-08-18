البعثة الأممية: نتواصل مع كافة الأطراف لإنجاز قوانين الانتخابات زينينغا : المفوضية تحصلت على الأموال التي طلبتها لتسيير أعمالها

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قال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، يوجود تواصل دائم بين البعثة وكافة الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي لإنجاز قوانين الانتخابات المقبلة سريعا.

وأضاف زينينغا، في تصريحات له خلال ندوة اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات، أن غياب الإطار القانوني لتنفيذ الانتخابات سواء كان القانون أو القاعدة الدستورية يعطل كل شيء.

وأوضح الأمين العام المساعد أن البعثة تواصل الضغط على الجهات المعنية لإصدار هذه التشريعات والقوانين اللازمة سواء كان أعضاء لجنة الحوار أو البرلمان من أجل تجهيزها في الوقت المناسب.

وتابع زينينغا، أن المفوضية تحصلت على الأموال التي طلبتها لتسيير أعمالها خلال فترة تحضير الانتخابات في ليبيا.

وأشاد المسؤول الأممي، بما وصفه بالتقدم المحرز في التحضيرات للانتخابات المقبلة المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، مضيفاً :”أن العمل يسير على قدم وساق لتحضير مراكز الاقتراع في عدة مدارس وأماكن في وقت زمني جيد”.