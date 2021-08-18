إنفوغرافيك ا من هو المرشح لخلافة صنع الله في مؤسسة النفط؟!

18 أغسطس، 2021 10:00 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

وجه وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية خطابا لرئيس مجلس الوزراء طالبه فيه بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة طاهر رمضان حمد القعطاني لعدم قانونية المجلس السابق الذي يترأسه مصطفى صنع الله.

من هو القطعاني؟

_ مواليد أمساعد 1958

 _ متحصل على درجة الدكتوراة في التآكل من بريطانيا

_ تخرج من قسم الكمياء بالمعهد العالي للنفط بطبرق عام 1981

  _  تم تعينه في شركة الخليج العربي للنفط.

_ عمل في قسم التآكل بحقل مسلة النفطي

_  يشغل حاليا منصب مدير إدارة التدريب بشركة الخليج.

18 أغسطس، 2021 10:00 م
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