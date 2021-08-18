إعادة فتح منفذ راس أجدير غدا وسط تدابير احترازية

أخبار ليبيا24

أكد، مدير مكتب الرعاية الصحية الدولية، بمنفذ راس جدير الحدودي مع تونس، مختار المنصوري، إن المعبر سيفتح غدًا وفقًا للإجراءات الاحترازية السابقة واشتراط تقديم تحليل “بي سي آر” الخاص بكورونا من قبل المسافرين.

وأوضح المنصوري، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن المعبر سيكون مفتوحًا أمام الحالات الإنسانية والإسعاف والحركة التجارية.

ولفت إلى أنهم ينتظرون انتهاء اجتماع الإدارة لمعرفة ما تم الاتفاق عليه بشأن ساعات صلاحية تحليل الـ “بي سي آر” إذا ما كانت 24 ساعة أو 48 ساعة أو إذا كان كما في السابق 72 ساعة.

وأكد المنصوري، على جاهزية مكتب الرعاية الصحية الدولية لفتح المنفذ، مشيرًا إلى أنهم سيجرون التحاليل بالمنفذ لحالات الاشتباه فقط.