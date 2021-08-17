وزارة النفط تؤكد صحة مطالبة عون بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط

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أكد، مكتب الإعلام والتواصل، بوزارة النفط والغاز، على صحة المراسلتين اللتين وجههما الوزير محمد عون إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال المكتب، إنه “ردًا على كل تساؤلات متابعي صفحة وزارة النفط والغاز على “فيسبوك” بخصوص ما إذا كانت المراسلتان المرفقتان والمتداولتان على منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المحلية والدولية، هما فعلًا صادرتان عن معالي وزير النفط والغاز، محمد إمحمد عون. بهذا نؤكد بأن هاتين المراسلتين فعلاً صادرتان عن معالي الوزير”.

وأوصى وزير النفط والغاز، رئاسة الحكومة، باستصدار قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد، للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفًا لمجلس الإدارة، الذي يرأسه حاليًا المهندس مصطفى صنع الله.

واقترح الوزير، بأن يتم تشكيل المجلس الجديد، على النحو التالي: الدكتور طاهر رمضان حمد القطعاني “رئيسًا” وعضوية كل من وكيل وزارة النفط، رفعت العبار، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبد الله دنقو.

واعتبر عون، أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، قد تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعاملها.