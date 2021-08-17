نورلاند: حان الوقت لوضع إطار قانوني للانتخابات الليبية

نورلاند يشيد بالدور الذي يقوم به المغرب في المنطقة

17 أغسطس، 2021 2:21 م
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نورلاند - بوريطة
نورلاند - بوريطة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه حان الوقت لإنجاز الإطار القانوني للانتخابات الليبية.

وأضاف خلال لقائه بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن هناك ضرورة وضع الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وقال نورلاند “حان الوقت لوضع الإطار القانوني والدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات في ليبيا في شهر ديسمبر”.

وأشاد الدبلوماسي الأمريكي، بالدور الذي يقوم به المغرب في المنطقة من أجل دعم الحوار السياسي في ليبيا، واصفاً المباحثات التي أجراها مع بوريطة بأنها “بناءة جدا”.

وأشار إلى أنها تناولت العديد من المواضيع خاصة التي تتعلق بالانتخابات الليبية المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.

17 أغسطس، 2021 2:21 م
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