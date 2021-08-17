معلنًا جاهزيته للحرب .. الجويلي يهاجم لجنة 5+5

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، والتي يقودها المدعو أسامة الجويلي، عن رفضها لما صدر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مؤخرا، والذي تدعو فيه اللجنة لضرورة مغادرة القوات الأجنبية وتعليق الاتفاقيات الأمنية مع أي دولة.

وزعمت الغرفة في بيان صادر عنها أن اللجنة العسكرية تغافلت في رسائلها أن هناك طرفا يرفض بشكل معلن الحكم المدني .

وقال الجويلي في بيانه إن تعيين وزير للدفاع من اختصاص الرئاسي والحكومة وليس من اختصاص اللجنة مخاطبة البعثة الأممية للضغط على لجنة الحوار، حسب وصفه .

وأضاف أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا جاءت بناء على طلب حكومة معترف بها دوليا للمساعدة فيما أسماه صد العدوان على طرابلس، زاعما أن الوجود الروسي أو الدول الأخرى الموجودة على الأرض لا تقر بأي اتفاقية مع ليبيا .

وقال جويلي “نرفض بشدة طلب لجنة 5+5 تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة الشرعية السابقة .

وختم البيان بقوله “إذا كان هناك أي طرف لا يزال يرى أن الحرب هي خياره فلتكن الحرب “.

يشار إلى أن رئيسي لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق أمراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاص مع تركيا وروسيا .

وجاء في نص الخطاب، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

وتابع البيان “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.