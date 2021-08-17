ساسة ليبيا أهدروا المليارات..بالأرقام: تقرير يسلط الضوء على إمكانية إنشاء عاصمة إدارية في بنغازي على غرار مصر

أخبارليبيا24 – تقرير خاص

تجاوزت قيمة ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي قدمها عبدالحميد الدبيبة قيمة بناء نصف مدينة مصر الذكية – العاصمة الإدارية الجديدة – والتي تجاوزت قيمتها 111 مليار ليبي 28 مليار دولار أمريكي تقريبا.

هذه العاصمة التي تستغل الطاقة الشمسية – كما وعد الدبيبة الشعب الليبي- وبها محطة توليد كهرباء وتتسع لأكثر من سكان ليبيا تبلغ تكلفتها 45 مليار دولار في مساحة تعادل مساحة سنغافورة و4 أضعاف عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.

وصممت المدينة بحيث تغطى 50% من أسطح المباني بوحدات الطاقة الشمسية، وتتوفر شبكات الموصلات لكل الفئات و40% منها مخصص للمشاة والدرجات والمساحات الخضراء التي من شأنها أن تقلل من آثار تغير المناخ والحد من تلوث الهواء.

ومن المتوقع أن تستوعب العاصمة الإدارية نحو سبعة ملايين نسمة لتفوق مسحتها الاستيعابية أكثر من عدد سكان ليبيا قاطبة، وسط معاناة شريحة الشباب في ليبيا من أزمة السكن المستقل في ظل غياب القروض السكنية.

مدينة إدارية في بنغازي

من هنا لاحت أفكارًا أو تساؤلات حول مدى إمكانية إقامة مدينة إدارية في مدينة بنغازي مشابهة لتلك التي في العاصمة المصرية الجديدة، حيث تقول المؤرخة المعمارية في جهاز إدارة المدن التاريخية والمدير التنفيذي للهيئة الليبية للمعماريين مهندسة سلوى بورقيعة لـ”أخبارليبيا24″ :”إن إمكانية إنشاء مدينة مثل العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في بنغازي يكون بتحديد الهدف الأساسي من وراء بناء هذه العاصمة والأهم أنها لا تكون داخل حدود بنغازي بل خارجها”.

وأوضحت بورقيعة في حديثها لـ”أخبارليبيا24″ أن بنغازي منذ أمد طويل تعاني من سوء التخطيط، ومن كارثة التمدد للداخل، لذا تحولت القدرة الاستيعابية للمدينة التي خططت مبدئيًا لتسع 150 ألف نسمة إلى مليون نسمة حسب آخر إحصائيات بدون وجود أي تطوير في البنية التحتية او شبكات الطرق منذ أكثر من 60 عام لتواكب هذا التمدد.

وشددت المؤرخة على أنه قبل البدء في التوجه لبناء عاصمة إدارية نحتاج الى دراسات عميقة من كفاءات مختصة في التخطيط العمراني واستشاريين في البنية التحتية بالإضافة إلى استشاريين الناحية الاجتماعية والإدارية.

وتابعت :”أن كل هذا لابد أن يقاد برؤية واضحة وهدف محدد حتى نصل إلى الغاية التي يراد منها بناء عاصمة إدارية أو سكنية أو سياحية حتى “خارج” بنغازي”.

وتضيف :”هنا أكرر التشديد على أن تكون خارج الحدود للمدينة، لأن الوضع التخطيطي في المدينة كارثي كما هو الآن ويحتاج إلى عمل كبير جداً من الجهات المختصة.

وعن قبول الفكرة من سكان المدينة تقول :”نعم لأن السكان حالياً يقومون بالتوسع ولكن بطريقة عشوائية، وبدون وجود تخطيط مسبق، لذا إن وجد مخطط جيد على حسب المعايير العالمية للتخطيط والبناء والتصميم للجميع، سيمنح المجتمع في بنغازي فرصة للتنفس والخروج من الكثير من الأزمات، خصوصاً الاستفادة من موقع بنغازي الجغرافي المتميز في مشروع ضخم كالعاصمة الإدارية وموقعها على البحر يمنح فرصة كبيرة لتخطيط مدن على أطرافها الخارجية وربطها بالمدينة الام بكل سهولة”.

مبانٍ وزارية وناطحة سحاب العاصمة

الإدارية المصرية تتضمن 18 مبنى وزاري وحي سكني ومدينة طبية ورياضية وبها أكبر ناطحة سحاب في أفريقيا متمثلة في البرج الأيقوني بارتفاع 345 مترا ليكون البرج في المرتبة الـ 59 ضمن أطول المباني في العالم، وبها حديقة مركزية كبيرة، ومشروع قطار كهربائي و12 مجمعا تجاريا وفندقين وخط سكة حديد، وتضم محطة توليد كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 4800 ميغاوات.

ويرى من جهته، الكاتب الصحفي المصري أحمد إبراهيم عامر نائب رئيس تحرير الأهرام العربي في حديثه لأخبار ليبيا 24 أن فكرة إنشاء “مدينة جديدة” في بنغازي على غرار العاصمة الإدارية في مصر يحتاج أولا لوجود إجابات لعدد من الأسئلة عن إمكانية تطوير الموانئ البحرية والجوية وخطة صناعية وسياحية مكملة للإنشاءات الخرسانية في المباني للاستفادة القصوى من المشروع العملاق والا انه سيكون مجرد وحدات سكنية فقط.

ويضيف عامر :”مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس وتعد عاصمة الشرق الليبي وخلال السنوات الماضية تضررت المدينة بشدة نتيجة الحرب على الإرهاب، بجانب افتقادها على مدار عقود لتطوير البنية التحتية، مما يجعلها في احتياج شديد جدا لعملية إعادة اعمار”.

ويؤكد بالقول “بنغازي التي يقترب عدد سكانها من مليون نسمة بجانب مئات الآلاف من المترددين عليها يومياً من باقي المدن الليبية تحتاج لرؤية شاملة للتطوير العمراني والاقتصادي ولنجاح هذا المشروع لابد أن يعتمد على دراسات علمية اقتصادية في التخطيط المستقبلي”.

المحتل التركي

ويواصل الكاتب الصحفي حديثه :”بنغازى تحتاج مدينة جديدة، ولكن فى ظل منظور ورؤية متكاملة تحتاج إلى مخطط للبنية التحتية ومدينة صناعية ومشاريع سياحية وربط خط “قطار سريع” وشبكة كهرباء متطورة واستغلال للساحل سياحياً ووضع رؤية ليكون ميناء بنغازى البحرى نقطة جذب لحركة الملاحة التجارية الدولية لأفريقيا مع العمل بالتوازي على مشروعات قومية ضخمة في مجالات مزارع للأسماك ومصانع لتجميع المنتجات المختلفة وخلافه”.

الصحفي المصري المتخصص في الشأن الليبي أحمد عامر يضيف «يبقي الانقسام السياسي وعدم وجود سلطة واحدة دائمة قوية تستطيع إخراج المحتل التركى والقوات الاجنبية والمرتزقة هي العقبة الكبرى أمام تطور ليبيا الدولة».

واستطرد الكاتب الصحفي «أن أي تقدم في مجال البناء والتخطيط سيظل محدودًا، فكل الدول التي تسعى للاستمرار والتقدم والبناء لابد أولا أن يكون لديها نظام حكم مستقر ودائم وتكون مؤسسات الدولة هي التي تبسط نفوذها على كامل أراضى الدولة من خلال مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء».

مطار دولي ومدينة فنون

وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مطاراً دوليا على مساحة تقدر بـ 16 كم وتضم مدينة الفنون والثقافة بالإضافة إلى متحف خاص بالفنون المصرية وستكون مقرا للرئاسة والوزارات والبرلمان والسفارات الأجنبية.

فيما قال المعماري المحاور للأعمال الهندسية وإدارة المشروعات حسن عبيدة في حديثة لـ”أخبارليبيا24″ :”إن توفير مركز حضري إداري بديل يجمع الهيئات الإدارية ويمتص الازدحام المروري وكثافة حركة العربات بعيداً عن المدينة هو فكرة رائعة، وستلاقى قبولًا من ناحية نظرية، وسوف تجد شعبية لتوفير فرص عمل وتكوين مركز حضري”.

وأوضح عبيدة، أنه من ناحية عملية لا توجد مساحة كافية من الأراضي ملك للدولة تمكنها من إقامة مشروع بهذا الحجم، فللأسف معظم أراضي البلاد هي ملك لمواطنين، ومن الأنسب أن يكون المركز الإداري في منطقة متوسطة جغرافيا كمدينة سرت حتى تجمع ثقلي الشرق والغرب.

عملاق المساجد وكاتدرائية “ميلاد المسيح”

وتضم العاصمة الإدارية عملاق المساجد المصرية “الفتاح العليم” الذي يتسع لـ 7 آلاف مصلي منها ألف شخص في مصلى النساء وبمساحة تفوق مساحة الجامع الأزهر بالإضافة إلى مهبط طائرات ومسار مخصص للجنازات، وبه قبة رئيسية بارتفاع 44 مترا و4 قبب ثانوية و4 مآذن بارتفاع 90 مترا و95 ثريا للإضاءة مطلية بماء الذهب.

كما تضم كاتدرائية “ميلاد المسيح” وتتسع لـ 7 آلاف شخص ومصممة دون أعمدة وقبة رئيسية بقطر 40 متر وارتفاع 40 متر بالإضافة إلى منارتان بارتفاع 60 مترا.

وتضم أيضا مقراً للبنك المركزي على مساحة 130 ألف متر مربع ويعد تحفة معمارية استخدمت فيها كافة الوسائل الحديثة، ويضم مطبعة خاصة بالبنك.

مطلب مهم

أما المهندسة المعمارية هبة الأشهب قالت لـ”أخبارليبيا24″ :”إن إنشاء عاصمة إدارية في بنغازي هو مطلب مهم، خصوصاً بعد الكثافة السكانية في بنغازي في السنوات الأخيرة”.

وتحدثت الأشهب عما توفره للمدينة استقلالها جزئياً فى العمل وتوفير فرص عمل لعدد كبير لأن مدينة إدارية تعنى جميع الوظائف متاحة من عامل نظافة وغفير وحارس إلى موظف ومدير وبائع، خصوصاً أنها مدينة إدارية بمعناها الصريح هو توفر سكن قريب لموظفي الإدارات وجميع ملاحقاته.

وتتابع :”أما بالنسبة للقبول أو الرفض ففي مدينة بنغازي هناك انفتاح وإن كان خجولًا، حالياً فهو مقتصر على فئة معينة ولكن تلمس فيهم محاولتهم للتقدم وتغيير معالم البؤس والحرب في المدينة، رغم أنه ضار بتخطيط المدينة لأنه تم بشكل عشوائي غير مدروس تخطيطياً، ولكن تعتبر محاولة للنهوض”.

وحول موقع بنغازي ترى المهندسة المعمارية أنه لا جدال فيه بتميز سواء كان من جهة غرب بنغازي وهى بعد منطقة تيكا مثلاً وامتدادًا من العمارات الصينية والجوازي، المنطقة بأكملها نستطيع الاستفادة منها، أو في شرقها جهة الساحل، ولكن الأهم من ذلك معرفة المساحة المطلوب لمدينك الإدارية وكم تغطي من فعاليات ومنها يتم تحديد المناطق المتوفرة ونختار الأفضل بينها.

بنغازي دافعت عن شرف البلاد

ويقول الكاتب الصحفي المصري في صحيفة الشرق الأوسط والخبير في الشأن الليبي خالد محمود :”تستحق بنغازي الكثير من أجل إعادة إعمارها على نحو يليق بها جغرافيًا وتنموياً وبما يتماشى مع حجم الخراب الذي شهدته وهي تدافع عن شرف البلاد منفردة وبامكانيات بسيطة في مواجهة جماعات مسلحة وإرهابية ممولة إقليما ودوليا”.

ويضيف محمود :”هذا النجاح الذي حققته “العصية” يجب أن يمنحها مكانة خاصة عند الحديث عن إعادة الإعمار، فالثمن الذي قدمته والتضحيات التي بذلتها، يقول باختصار إن المدينة التي تواجه الموات وتنتصر عليه، يجب أن تنال نصيبها في إعادة البناء والازدهار مجددا”.

ويؤكد الكاتب المصري :”تمتلك المدينة مقومات بشرية وطبيعية رائعة كفيلة بأن تجعلها مدينة متميزة على ساحل المتوسط، شريطة توافر الإرادة السياسية والتمويل اللازم مع حوار مجتمعي يحدد الأولويات المطلوبة في هذا الملف المهم”.

وختم محمود حديثه :”بنغازي التي قهرت الإرهاب وقوى الشر المتحدة ضدها، يمكنها أن تحقق طفرة تنموية هائلة في السنوات المقبلة شريطة توافر الظروف والإمكانيات، وإذا كنا في مصر سنحتفل قريبا بتدشين العاصمة الإدارية الجديدة، فإن بنغازي لديها الفرصة المتاحة لتصبح أيضا عاصمة لنشاط اقتصادي وتجارى كبير في المرحلة المقبلة”.

وبين طموح الليبيين وتطلعاتهم، وآراء المختصين وتوجهاتهم، ووعود رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبدالحميد الدبيبية بتوفير الكهرباء والطائرات الخاصة واليخوت لأفراد الشعب الليبي علاوة على السيارات الكهربائية التي وعد بها الليبيين بدلًا من الوقود الذي لايصل لمدن ليبية عدة، وبين الحروب والمليشيات يجد الشعب الليبي نفسه ينظُر إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر على أنها حُلم صعب المنال، مجبرًا على تحمل 10 ساعات يوميًا بدون كهرباء في أفضل الأحوال، ناهيك عن انقطاع المياه المتكرر وجرائم إهدار المال العام من قبل الساسة والمليشيات.