رئيس نقابة المخابز ببنغازي : أزمة الخبز مفتعلة من شركات المطاحن

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس نقابة المخابز والمطاحن ببنغازي، محمود بو بكر العريبي، افتعال أزمة رغيف الخبز في ليبيا من شركات المطاحن، وفق قوله.

العريبي قال في حسابه الرسمي أمس الإثنين، إن الشركات لديها مخزون كبير من القمح في مخازنها دون إمداد المخابز بغية رفع أسعار الدقيق.

ونوهت النقابة إلى ارتفاع سعر القنطار في الآونة الأخيرة إلى 210 دنانير على الرغم من استقرار أسعار النقد الأجنبي في السوق وتوفر القمح في الأسواق العالمية وهبوط سعره، حسب تعبيره.

وربط رئيس النقابة بين هذه المعطيات وما سماها بالتضارب في الأسعار وتغول الشركات والتجار على هذه الحرفة الهامة وغياب الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية على الشركات المنتجة لمادة الدقيق.

وعلق رئيس النقابة أن هذا أثقل كاهل أصحاب المخابز التي أصبحت تبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم أمام نقص المعروض من مادة الدقيق.

وطلب رئيس النقابة من وزارة الاقتصاد لتدخل في هذه المرحلة وتوفير الدقيق حتى باستيراده جاهزا من الخارج خوفا من حدوث أزمة في رغيف الخبز وقفل المخابز أبوابها لعدم توفر مادة الدقيق.