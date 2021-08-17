بعد تحريره .. رئيس ديوان الحكومة ببنغازي يصل مكتبه موظفي ديوان مجلس الوزراء ببنغازي يستقبلون "الفريطيس"

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري وموظفي الديوان صباح اليوم بمقر الحكومة بمدينة بنغازي، رضا فرج الفريطيس رئيس ديوان الحكومة بمدينة بنغازي والذي تعرض للاختطاف خلال الأسبوعين الماضيين بمدينة طرابلس .

وتقدم النائب الأول لرئيس الحكومة بالشكر الجزيل لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه، ولكافة الأجهزة الأمنية والضبطية على كل ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة القليلة الماضية، والتي أضفت إلى إطلاق سراحه وعودته الميمونة إلى أهله وذويه .

وعلمت “أخبار ليبيا24” من مصدر حكومي الإفراج عن رئيس ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء ببنغازي رضا الفريطيس اليوم الإثنين .

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم الكشف عن هويتها – أن الفريطيس بحالة صحية جيدة دون المزيد من التفاصيل.

وكان الفريطيس قد اختطف في الثاني من أغسطس الجاري على يد مليشيات في منطقة الظهرة في طرابلس .