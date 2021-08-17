النواب يستكمل مناقشات قانون انتخاب الرئيس من الشعب مشادات بين النواب بسبب منح بعض الصلاحيات للرئيس المقبل

أخبار ليبيا 24 – خبر

بدأت أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء، في طبرق أعمال الجلسة العامة المخصصة، لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وبالأمس باشر مجلس النواب برئاسة المستشار، عقيلة صالح، مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

هذا وقد علق مجلس النواب أمس الإثنين جلسته لمدة عشر دقائق بعد مشادة بين النواب حول قانون انتخاب رئيس البلاد.

ودخل النواب في مشادة كلامية حول إن كان من الضروري التأكيد على أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير إقليم رئيس البلاد.

وكان مجلس النواب تسلم في 3 أغسطس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 111,273, 260,670 دينار.

وخلال الجلسة اقترح عدد من النواب منح بعض الصلاحيات للرئيس المقبل، بينما البعض تخوف من التوسع في مثل هذه الاستثمارات .

ومن جهتها قالت النائبة، سلطنة المسماري، إن إعطاء رئيس الدولة صلاحية حل مجلس النواب “عواقبه غير محمودة” .

وفي المقابل، قال عبد السلام نصية إنه من الضروري إعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وليس النواب .

وفي أضاف أن “حل النواب يجب أن يكون بشروط صعبة حتى لا يحدث تغول”.