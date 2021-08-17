القبض على عدد من المخربين لمنظومة النهر بالشويرف اللواء 444 : سنلاحق بالقانون كل من له يد في قطع المياه

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد اللواء 444 أن مفرزة من خاصة اقتحمت منظومة النهر الصناعي داخل منطقة الشويرف وقبضت على عدد من المخربين الذين يستهدفون منظومة التحكم، وصادرت عددا من الأسلحة الخفيفة وآليتين مسلحتين.

وأضاف اللواء 444 أن عملياته مستمرة وستطال كل المخربين، قائلا إنه سيلاحق بالقانون كل من له يد في قطع المياه واللعب بقوت الليبيين من أجل مآرب قبلية أو جهوية وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات التخريب وانقطاع المياه عن طرابلس ليس من منظومة النهر الشويرف فقط، وإنما أيضا من منظومة الحساونة.

وكان أهالي قبيلة المقارحة، قد ناشدوا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهلال الأحمر بشأن الوضع الصحي السيئ لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية بنظام القذافي اللواء ‏عبدالله السنوسي داخل السجن، حيث أنه يعاني مرض السرطان ولم يتلق العلاج، ومُنع عنه الزيارات العائلية .

وطالب أهالي القبيلة، في بيان مرئي، المسؤولين بالتدخل الفوري والعمل على عرض السنوسي على الأطباء، والسماح له بالزيارات، متابعًا “لم نهدأ حتى نعرف ما المانع الحقيقي وراء ذلك ومن يقف خلف تلك القرارات الاستفزازية”.

وحذر البيان، أنه في حالة عدم الإفراج عن اللواء السنوسي خلال 72ساعة سيتم قطع مياه النهر الصناعي وإغلاق حقول النفط.