العرادي يرفض موافقة النواب على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب

17 أغسطس، 2021 10:32 م
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عبدالرزاق العرادي
عبدالرزاق العرادي

أخبارليبيا24

أبدى عضو جماعة الإخوان المسلمين عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي رفضه لموافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وقال العرادي في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”بكل بساطة، على أي سند من الإعلان الدستوري أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس”.

وتابع عضو الجماعة :”وإن كان السند الدستوري صدر بعد 17 ديسمبر 2015، فإن الاتفاق السياسي، الذي أعاد ولادة مجلس النواب في إطار تسوية، يلزمه وعليه التقييد بنصوصه، أي أن إصدار القانون يتطلب تعديلا دستوريا وفق المادة (12) من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، والقانون يصدر وفق المادة (23) من الاتفاق”.

وختم العرادي تغريداته :”الأرجح أن هناك دول إقليمية تدفع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتدعمه في هذا الاتجاه، ولكن القوى الناعمة والخشنة المحلية لن تسمح بانفراده في أمر يتطلب إما الالتزام بما تنص عليه الوثائق الدستورية النافذة أو من خلال تسوية سياسية جديدة”.

يشار إلى أن مجلس النواب الليبي وافق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتمت إحالة القانون للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

17 أغسطس، 2021 10:32 م
25

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