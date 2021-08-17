العامة للكهرباء: تكتشف عطلَا في كابل متهالك في طريق المطار بنغازي

17 أغسطس، 2021 7:47 م
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انقطاع الكهرباء- ليبيا
انقطاع الكهرباء- ليبيا

أخبارليبيا24

ذكرت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء أنها اكتشفت عطلًا في كابل طريق المطار في مدينة بنغازي بمنطقة بوعطني (1) (جهد 30 كيلوفولت).

وأوضحت الشركة أنه يتم طرح الأحمال على الكابل (2) إلى حين إصلاح الكابل المتهالك والمعطوب، وذلك نظراً لقدم الكابل وعدم وجود الكابل البديل.

وأشارت الشركة إلى أنه تعذر خلال الأيام الماضية تحديد العطل بسبب قدم الكابل، وتمكنت اليوم فرق الصيانة من تحديد مكان العطل وجاري عملية الإصلاح وترميم ما يمكن إصلاحه.

وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن عدد من الأحياء تُعاني من إطفاء لأكثر من أسبوع وهي جزء من حي المساكن الليثي خلف مصنع المكرونة الليثي سوق اللحوم، حي قطر.

17 أغسطس، 2021 7:47 م
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