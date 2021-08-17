الشلماني يكشف عن عدد المواضيع

أخبارليبيا24

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني قرار هبوط الفرق الأربعة من الممتاز إلى الدرجة الأولى ليكون الموسم المقبل بعدد عشرين فريق.

وأضاف الشلماني في مؤتمر صحفي انعقد في المرج أمس الثلاثاء :”بخصوص نظام الدوري الممتاز الموسم المقبل هناك مقترح أن تكون المسابقة من مجموعة واحدة، إضافة إلى مقترحات أخرى”.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن آلية المسابقة ستحدد من خلال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي ببنغازي في الـ31 من أغسطس الجاري.

ونفى الشلماني الأخبار المتداولة حول إجراء مباراة كأس السوبر بين الاتحاد والأهلي طرابلس في الفترة القادمة.