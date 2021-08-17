السايح : لا نتعرض لضغوطات من أي جهة والانتخابات ستقام في موعدها إغلاق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل نهاية اليوم

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إغلاق منظومة تسجيل الناخبين المقيمين في الداخل بنهاية اليوم الثلاثاء، وفتحها للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج بدءا من يوم غد الأربعاء.

وأوضح رئيس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بطرابلس، أن عملية تسجيل الناخبين في الخارج ستستمر لمدة ثلاثين يوما، مؤكدا أن تسليم بطاقات الناخبين سيجري بمنتصف سبتمبر المقبل للمواطنين في الداخل فقط .

وأضاف رئيس المفوضية بأن سبب ظهور مسجلين في قاعدة البيانات بشكل مسبق تعود إلى أخطاء الناخبين أنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل بالخارج مرتبطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية ومفوضية الانتخابات.

وقال إن عملية التسجيل بالخارج تتم عن طريق التواصل المباشر للتأكد من هوية المسجل، مضيفاً إلى أن عملية التصويت الإلكتروني تحتاج بنية تحتية أفضل وأكثر كفاءة من تلك المتوفرة حاليا.

وأكد السايح، أن المفوضية لا تتعرض إلى أي ضغوطات من أي جهة، موضحا أن هناك عاملين يحددان القدرة على الوفاء باستحقاق 24 ديسمبر المقبل، وهما طبيعة القوانين الانتخابية وموعد صدورها.

وأكمل ” العملية الانتخابية مرنة، ونستطيع التمديد أو التقليص في المدة الزمنية، فمثلا كنا نعطي 21 يوما للدعاية الانتخابية، وإذا كانت الفترة الزمنية لا تسمح بذلك، فقد نقلص المدة إلى أسبوعين أو عشرة أيام لكي نكون في الموعد في 24 ديسمبر”.

وكان قد أفاد رئيس المفوضية في الحادي عشر من أغسطس الجاري باتخاذهم الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج في الانتخابات العامة المخطط لها.

وأعلن رئيس المفوضية في الثاني من الشهر نفسه تمديدهم عملية تحديث سجل الناخبين في الداخل إلى يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من الشهر الجاري أي اليوم.