وزير النفط يوصي بإقالة صنع الله

أخبار ليبيا24

أوصى وزير النفط والغاز، محمد إمحمد عون، باستصدار قرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد، للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفًا لمجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس مصطفى صنع الله.

واقترح الوزير، في رسالة موجهة في 14 أغسطس الجاري، إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اطلعت أخبار ليبيا24 على نسخة منها، بأن يتم تشكيل المجلس الجديد، على النحو التالي: الدكتور طاهر رمضان حمد القطعاني “رئيسًا” وعضوية كل من وكيل وزارة النفط، رفعت العبار، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبد الله دنقو.

واعتبر عون، أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، قد تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعاملها.

واختتم الوزير رسالته إلى الدبيبة، بأن “الأمر بالغ الأهمية ويتطلب المعالجة بأسرع وقت”.