نصية: صلاحية إقالة رئيس الوزراء يجب أن تعطى لرئيس الدولة وليس البرلمان

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طالب عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، “بإعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة، وليس لأعضاء البرلمان”.

جاء ذلك في كلمته، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، وقال فيها، “حل البرلمان يجب أن يكون بشروط صعبة حتى لا يحدث تغول لرئيس الدولة”.

واعتبر عضو مجلس النواب أن “قرار تخصيص مليار دينار للشباب هو تعدٍ على مال الدولة الليبية؛ لأن الحكومة لها الحق في التصرف في الميزانية فقط، ولا تملك التصرف في مال الدولة”.

يذكر أن جلسة مجلس النواب انطلقت، اليوم الاثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.