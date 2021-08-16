ميناء الحريقة بطبرق يستقبل ناقلة نفطية لشحن مليون برميل “خام”

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الاثنين، أن الناقلة النفطية “فونتانا” رست على رصيف الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى بريطانيا.

وأكد المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24، أن الإنتاج من النفط الخام المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 الف برميل .

وأشار إلى أن جميع عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة الذي يعتبر من أهم أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يذكر أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في طبرق ولشركة الخليج لوجوده في خليج محمي من العوامل الجوية.