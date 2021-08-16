ليبيا تسجل 2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 1688 حالة شفاء، و29 حالة وفاة، أمس الأحد.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك،اليوم الاثنين، إنه تسلم 9610 عينات للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين سلبية 6922 عينة، وإيجابية 2688 عينة بنسبة 28% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 284 ألفًا و618 حالة بينها 207 آلاف و164 شفاء، و73 ألفًا و521 نشطة، و3922 وفاة.