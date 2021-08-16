عقيلة: من حق النواب المطالبة بسحب الثقة من رئاسة الحكومة ولكن ذلك يتطلب عدة إجراءات

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قال، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إن من حق أعضاء مجلس النواب المطالبة بحسب الثقة من الحكومة، ولكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات من بينها مسائلتها أولًا، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بسحبها من عدمه.

أتى ذلك، خلال أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم، حيث استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وخلال الجلسة طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحسب الثقة من حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأرجع النواب المطالبين بسحب الثقة من الحكومة إلى حيادها عن هدفها الذي كُلفت لأجله، وأصبح رئيسها يمثل طرف صراع ويتعامل بالمغالبة.