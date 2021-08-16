شرطة النجدة تستعيد سيارة مسروقة بعد ساعات من عملية سطو مسلح في بنغازي

16 أغسطس، 2021 9:22 ص
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أخبار ليبيا 24  

أكد رئيس قوة فرض القانون بنغازي، العقيد جمال العمامي، استعادة السيارة التي تعرض صاحبها لسطو المسلح صباح الأحد في شارع النفق بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي.

وقال العمامي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن أعضاء وحدة التحري والقبض بشرطة النجدة التابعة لقوة فرض القانون بنغازي، تمكنوا من استعادة السيارة نوع “متشي موزة” بيضاء اللون تم إنزال صاحبها بعد رماية مسلحة بعد أن قاومهم في عملية سطو مسلح.

وأوضح العمامي، أن هذه السيارة هي الخامسة التي تتم استعادتها بعد تعرض أصحابها لعمليات سطو مسلح بمناطق متفرقة في مدينة بنغازي، وتسليمها لإصحابها بمحاضر رسمية “تسليم واستلام” عن طريق النيابة، مشيراً إلى أنه بعد جمع معلومات وتحريات تمت استعادة السيارات وضبط الجناة وتسليمهم لجهات الاختصاص.

وأضاف العمامي، أنه منذ تفعيل خطة قوة فرض القانون  في مطلع  يوليو الماضي وحتى 16 أغسطس الجاري تم ضبط 130 متهم بجنايات وجنح وهاربين من السجن ومحكومين غيابي، بالإضافة إلى التشكيلات العصابية التي تم ضبطها، حيث تم ضبط المتهمين بتنفيذ عمليات السطو المسلح للسيارات، وسرقة منازل ومحال تجارية وإلكترونية.

يذكر أن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم النجدة بنغازي تمكنوا الخميس الماضي من القبض على شخص متهم بقضايا سطو مسلح بالمدينة، وتم تداول إحدى عمليات السطو في فيديو مرئي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة نوع تويوتا “أف دجي”.

 

16 أغسطس، 2021 9:22 ص
24

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