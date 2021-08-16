جثة مُكبلة داخل صندوق سيارة بطرابلس

16 أغسطس، 2021 7:03 م
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أخبار ليبيا24

كشفت، أنباء متطابقة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، العثور على جثة مكبلة اليدين، داخل صندوق خلفي لسيارة مركونة بالقرب من الطريق السريع بالحي الإسلامي في طرابلس.

وبينما لم يصدر، أي بيان رسمي حول الواقعة من جهات الاختصاص، حتى لحظة كتابة الخبر، فقد أكدت الأنباء المتواترة، أن الجثة تعود لشاب يدعى “مصطفى محمد الزبيدي” من سكان منطقة الهضبة بالعاصمة.

وأوضحت الأنباء، أن الشاب كان قد اختفى منذ ثلاثة أيام.

وأظهرت، صور جرى تداولها، وجود جثة مقيدة وعليها آثار تعذيب، داخل صندوق سيارة من نوع “هيونداي سوناتا موديل 2007” مركونة على الطريق.

 

16 أغسطس، 2021 7:03 م
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