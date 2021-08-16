أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال صيانة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة بقدرة 120 ميجاوات والتي تقوم بها شركة أمريكية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه سيتم إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى خلال أيام.

ونفت الشركة ما تردد من أنباء بشأن توقف الوحدة الأولى بمحطة كهرباء شمال بنغازي منذ شهر يونيو الماضي.

يشار إلى أن فنيو الشركة العامة للكهرباء تمكن من إتمام عملية صيانة الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، بعد عمل استغرق أكثر من 25 ساعة متواصلة.

وخلال الفترة من صباح الخميس الماضي إلى صباح الجمعة، قام الفنيون بتغيير فلاتر الوحدة، وتنظيف المحول الرئيسي .

يشار إلى أن دخول الوحدة السادسة على الشبكة العامة للكهرباء، ساهم في تقليل ساعات طرح الأحمال في مدينة بنغازي.