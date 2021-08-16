تعرف على مرشح وزير النفط لخلافة مصطفى صنع الله

أخبار ليبيا24

اقترح، وزير النفط والغاز، محمد إمحمد عون، على رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل مجلس إدارة جديد، للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفًا لمجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه، المهندس مصطفى صنع الله.

وأرجع عون، في رسالة موجهة إلى الدبيبة بتاريخ 14 أغسطس الجاري، إلى أن السبب وراء تشكيل مجلس إدارة جديد، إلى أن مجلس الإدارة الحالي تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعاملها.

ووفقا لحطاب الوزير إلى الدبيبة، فإن المجلس المقترح الجديد يتكون من الدكتور طاهر رمضان حمد القطعاني “رئيسًا” وعضوية كل من وكيل وزارة النفط، رفعت العبار، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبد الله دنقو.

وفي هذا الشأن، تحصلت أخبار ليبيا24، على معلومات حول رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “المقترح” طاهر رمضان حمد القطعاني، والذي جرى ترشيحه من قبل وزير النفط والغاز.

ولد القطعاني، عام 1959 بمنطقة أمساعد شرق ليبيا وتخرج في قسم كيمياء بالمعهد العالي للنفط في طبرق عام 1981، وعقب تخرجه جرى تعيينه للعمل في شركة الخليج العربي للنفط.

وبداية تعيينه، عمل القطعاني، في قسم التآكل بحقل مسلة النفطي التابع لشركة الخليج، ثم تحصل على دورة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1992 وتحصل خلالها على درجة الدكتوراة.

وخلال فترة عمله، تقلد القطعاني منصب مدير إدارة التدريب في شركة الخليج العربي للنفط.

كما عمل خلال الفترة الممتدة 2004 وحتى 2020 في شركة البترول الوطنية “أدنوك” في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.