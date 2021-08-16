بلدية الأبرق تطالب الرئاسي بإنشاء مستشفى للأمراض العقلية

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طالب، عميد بلدية الأبرق، إبراه يم علي مخاطرة، بإنشاء مشروع مستشفى لأمراض التوحيد والنفسية والعقلية، وذلك نظرًا لحاجة المدينة والمنطقة بالكامل لمثل هذا المستشفى.

جاء ذلك، خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد جرى خلال الاجتماع، استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في جميع المجالات لاسيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

كما تطرق اللقاء، لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودورها في الاستحقاق الانتخابي القادم، ودور الشباب في مسيرة التنمية.