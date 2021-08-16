المنقوش والسفير المصري يبحثان عودة عمل السفارة بطرابلس والقنصلية ببنغازي

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بحث وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، مع السفير المصري لدى ليبيا، تامر مصطفى، عودة العمل بالسفارة المصرية بطرابلس والقنصلية في بنغازي.

وقال الخارجية، إن السفير المصري كشف عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية بطرابلس وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهم من العاصمة طرابلس، مشيرا كذلك إلى الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي.

وأضافت الخارجية، أن اللقاء تطرق إلى آفاق التعاون المشتركة بين البلدين، وسبل تطويرها لتشمل كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة، والتعاون القضائي، والاقتصادي، إلى جانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا، وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.