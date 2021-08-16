العامة للكهرباء: إصلاح عطل الوحدة الثانية بمحطة الزاوية المزدوجة

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أكدت فرق الصيانة التابعة لمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة تمكنت اليوم الإثنين من الانتهاء من إصلاح العطل بالوحدة الثانية وإرجاعها للخدمة.

وأضافت الشركة أن فرق الصيانة دخلت بالوحدة بها على الشبكة بقدرة 200 ميغاوات، لافتة إلى أن العمل متواصل حتى هذه اللحظة على صيانة محول الرفع الخاص بالوحدة السادسة من قبل الكوادر الفنية.

وأشارت إلى أن العطل كان نتيجة لحدوث عطل فني في الوحدتين الثانية والسادسة بالجزء البخاري بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة الأمر الذي أدى إلى توقفهما عن الخدمة وفقد ما قيمته 400 ميغاوات.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أن فرق الصيانة التابعة لإدارة الجهد الفائق الغربية تواصل العمل من أجل إرجاع الوحدة السادسة للخدمة في أسرع وقت ممكن.