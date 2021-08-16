الصلابي يهنئ حركة طالبان بسيطرتها على كابول

أخبار ليبيا 24

هنأ القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، علي الصلابي، حركة طالبان الإرهابية بدخولها وسيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول، مُعبر عن شماتته في الحكومة الأفغانية.

وقال الصلابي في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، إن “غلاف مجلة التايمز عام 2001 يقول : “الأيام الأخيرة لطالبان، مع صورة للمُلّآ عمر”، مردفًا “قال وقتها الملا محمد عمر رحمه الله، “لقد وعدَنا الله بالنصر، ووعدَنا بوش بالهزيمة، وسنرى أيّ الوعدَين أصدق”، على حد تعبيره.

يذكر أن الصلابي تربطه علاقة مباشرة بعدد من قيادات الجماعة الليبية المقاتلة، ويقود حاليا اجتماعات الإخوان في تركيا من ويخطط في الكواليس لتحركاتهم في المشهد الليبي.