الرقابة على الأغذية يرفض شحنة كبدة مجمدة “erpiliç”

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أعلن مركز الرقابة على الاغذية والأدوية اليوم الثلاثاء رفض شحنة كبدة دجاج مجمد علامة تجارية “erpiliç”.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن سبب الرفض : بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 3145 المؤرخ في 02-08-2015 بشأن عدم السماح باستيراد الكبدة المجمدة.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية المرفوضة 4019 كرتونة، موضحًا أن بلد المنشأ تركيا.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الشحنة قادمة عن طريق منفذ ميناء مصراته البحري.