الدبيبة: هناك ظلم واقع على الموظفين جراء وجود جداول متعددة للمرتبات

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين إن هناك ظلم واقع على الموظفين جراء وجود الجداول المتعددة للمرتبات.

وأضاف الدبيبة خلال لقاءه مع اللجنة المكلفة بإعداد جدول مرتبات موحد أنه بات لزامًا الانتهاء من هذه المهمة، وأمهل اللجنة 60 يوماً لتنتهي من عملها لعرضه على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن توحيد المرتبات يأتي تحقيقًا للعدالة الاجتماعية مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على أهمية عمل هذه اللجنة كون خروجها بهذا الجدول الموحد سيحقق المساواة وضمان حد الكفاية للموظفين.

وشدد على أن الجدول الموحد المزمع إعداده لا يعني العودة للقانون 15، الذي عانى منه الليبيون في السابق، بل يجب العمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات والقضاء على البطالة المقنعة، مع تنظيم علاقات العمل واعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات كجهود مكملة لا بد منها لتحقيق الهدف المنشود.

ومن جانب آخر أكد الرئيس على ضرورة حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لرفع معاناة الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة وصلت إلى عدة سنوات.