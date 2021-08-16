الإفراج عن شحنة أمصال العقارب التي وصلت ليبيا مؤخرًا

16 أغسطس، 2021 11:47 م
5
محمد الزيات
محمد الزيات

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير الاعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الإفراج عن شحنة أمصال العقارب التي وصلت إلى ليبيا الأيام الماضية.

وقال الزيات في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إن الشحنة المُفرج عنها تقدر بحوالي 20000 حقنة.

وأوضح مدير الإعلام أن الأمصال خضعت للتحاليل البيولوجية والمعملية اللازمة للتأكد من سلامة استخدامها وفاعليتها وإعطاء الإذن للجهات المختصة باستخدامها.

وأضاف الزيات، أن الجهات المختصة ستشرع في توزيعها فوراً بعد إعطاء الإذن لاستخدامها من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

يذكر أن جنوب البلاد سجل وفيات وإصابات نتيجة لدغات العقارب بسبب عدم توفر الأمصال، بالرغم من المناشدات المتكررة لوزارة الصحة والجهات المختصة الذين يعلمون أن الجنوب سنوياً ترتفع فيه الإصابات نتيجة لدغ العقارب كل موسم صيف.

16 أغسطس، 2021 11:47 م
5

عبدالله السنوسي

محامي “السنوسي” يكشف لـ”أخبارليبيا24″ حالته الصحية وظروف اعتقاله

17 أغسطس، 2021 12:27 ص
توزيع لقاح كورونا

فروع الإمداد الطبي تستلم مخصصاتها من اللقاح الصيني

17 أغسطس، 2021 12:07 ص
كبدة تركية مرفوضة

الرقابة على الأغذية يرفض شحنة كبدة مجمدة “erpiliç”

16 أغسطس، 2021 11:17 م
عقيلة صالح ووزير شؤون المرأة

عقيلة صالح يبحث مشروع قانون حماية المرأة

16 أغسطس، 2021 10:27 م
زر الذهاب إلى الأعلى