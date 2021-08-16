الإفراج عن شحنة أمصال العقارب التي وصلت ليبيا مؤخرًا

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير الاعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الإفراج عن شحنة أمصال العقارب التي وصلت إلى ليبيا الأيام الماضية.

وقال الزيات في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إن الشحنة المُفرج عنها تقدر بحوالي 20000 حقنة.

وأوضح مدير الإعلام أن الأمصال خضعت للتحاليل البيولوجية والمعملية اللازمة للتأكد من سلامة استخدامها وفاعليتها وإعطاء الإذن للجهات المختصة باستخدامها.

وأضاف الزيات، أن الجهات المختصة ستشرع في توزيعها فوراً بعد إعطاء الإذن لاستخدامها من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

يذكر أن جنوب البلاد سجل وفيات وإصابات نتيجة لدغات العقارب بسبب عدم توفر الأمصال، بالرغم من المناشدات المتكررة لوزارة الصحة والجهات المختصة الذين يعلمون أن الجنوب سنوياً ترتفع فيه الإصابات نتيجة لدغ العقارب كل موسم صيف.