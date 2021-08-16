الإفراج عن الفريطيس بعد اختطافه في طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا24” من مصدر حكومي الإفراج عن رئيس ديوان نائب رئيس مجلس الوزراء ببنغازي رضا الفريطيس اليوم الإثنين بعد اختطافه في طرابلس.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم الكشف عن هويتها – أن الفريطيس بحالة صحية جيدة دون المزيد من التفاصيل.

وكان الفريطيس قد اختطف في 02 أغسطس الجاري على يد مليشيات في منطقة الظهرة في العاصمة ⁧‫الليبية طرابلس.‬⁩

وذكرت مصادر من مجلس رئاسة الوزراء في بنغازي أن فُقدان الاتصال مع الفريطيس كان عقب خروجه من مقر نائب رئيس الحكومة، حسين اعطية القطراني، القريب من مقر مجلس رئاسة الوزراء بطريق السكة بطرابلس.