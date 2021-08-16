“أمن بنغازي” تستعيد سيارة مسروقة وتلقي القبض على السارق في بوهديمة

16 أغسطس، 2021 10:26 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء مركز شرطة الحدائق من القبض على تشكيل عصابي داخل منطقة بوهديمة ببنغازي كان قد قام بسرقة مركبة آلية.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، أن بلاغا تقدم به مواطن إلى مركز الحدائق ضد مجهول يفيد بواقعة سرقة مركبة آلية نوع “هنداي” بيضاء اللون.

وأشارت المديرية أنه فور استلام برقية التعميم عن المركبة ومواصفاتها بدأت عمليات البحث والتحري في نطاق اختصاص المركز، لتسفر الجهود عن جمع معلومات من مصادر موثوقة تفيد أن المركبة داخل منطقة بوهديمة.

وأكدت المديرية أنه تم مراقبة المكان وإعداد كمين محكم ضبط على إثره الشخص الأول على متن المركبة وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه الواقعة بمشاركة شخصين آخرين، ليتم ضبطهما وبالاستدلال معهما لمعرفة كيفية ارتكابهما للواقعة وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

  

16 أغسطس، 2021 10:26 ص
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