مخاطبا كوبيش.. المشري: انفراد النواب بمناقشة قانون الانتخابات خطير

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأحد، المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إلى تذكير مجلس النواب بشأن خطورة “تجاوزه لبنود الاتفاق السياسي، وانفراده بمناقشة مشروع قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع للمجلس الأعلى للدولة والاتفاق معه بشأنها”.

واعتبر المشري في خطاب وجهه إلى كوبيش أن هذا الانفراد يُعد إخلالاً بنصوص الاتفاق السياسي، معتبرا أن ذلك يمثل إضرارا بالعملية السياسية واستند إلى الخطاب المادتين 19 و21 من الاتفاق السياسي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح قال في تصريحات صحفية سابقة، “إن المجلس يرفض وبشدة تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، حول مشاركة مجلس الدولة في إصدار القوانين، لأنها حق أصيل للسلطة التشريعية”، مشيرا إلى أنه “لن يتم مشاركة أحد فيها يتعلق بإصدار القوانين فالمشاورات قد تكون جائزة لكن سيكون مجلس النواب هو من يقرها”.