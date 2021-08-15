عبدالقيوم: بيان 5+5 متوازن واستعدوا لـ”خلط الأوراق” وخذلان البعثة

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وصف الكاتب الصحفي عيسى عبدالقيوم بيان اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ختام أعمال الجولة الثانية عشر بأنه بيان مهم ومتوازن وداعم للمسار السياسي ولميلاد دولة مدنية عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف عبدالقيوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن همية هذا البيان ليست في بنوده فقط بل في توقيته أيضا”.

وتابع الكاتب الصحفي :”فبلا تلعثم وبكل وضوح أؤكد لكم بأن هناك نكوص كبير من طرف بعض أعضاء لجنة الحوار مدعومين من كيانات سياسية غرب ليبيا وشخصيات من حكومة الوحدة الوطنية”.

وأشار عبدالقيوم إلى أن هذه الأطراف شرعت في إجراءات تأجيل الانتخابات وأحالت مقترحات بالخصوص إلى الأمم المتحدة ودول الجوار.

وواصل الكاتب الصحفي في منشوره :”على القوى السياسية الداعمة لمبادرة إجراء الانتخابات الاستعداد لمرحلة “خلط الأوراق” وربما خذلان جديد من بعثة الامم المتحدة”.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أصدرت بيانًا في ختام أعمال الجولة الثانية عشر التي اختتمت أعمالها أمس السبت تضمن سبع نقاط.

وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤولياتهم والابتعاد على المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية، لكي يتمكن الليبيين من إجراء حقهم في الانتخابات المباشرة في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وحمّلت، اللجنة العسكرية المشتركة أعضاء ملتقى الحوار السياسي مسؤولية أي عواقب قد تنتج نتيجة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر من العام الماضي، في حال الفشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وكرّرت، اللجنة العسكرية المشتركة مطالبتها لرئيس الحكومة بسرعة تعيين وزيرا للدفاع، مؤكدة على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي (سرت – مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.

وذكرت اللجنة، أنه تم وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي.

كما أكدت اللجنة، على أنه سیتم خلال الأيام القادمة استبدال محتجزين بين الطرفين بعد أن تم إعداد قوائم بذلك، موضحة أنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، دون استثناء لأحد، في أسرع وقت.

وقالت اللجنة، إنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وأضافت اللجنة العسكرية المشتركة، أنه تم التأكيد على البدء في اتخاذ إجراءات فتح الطريق (بوقرين – الجفرة).