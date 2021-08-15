رحيل الفنان والإذاعي القدير عبدالفتاح الوسيع

أخبار ليبيا 24

غيب الموت الفنان والإذاعي القدير عبدالفتاح الوسيع، عن عمر ناخز 83 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ولد الإذاعي عبد الفتاح سالم الوسيع، بمدينة بنغازي سنة 1938م وانتقل للعيش بمنطقة توكره شرقي بنغازي وبها تلقى تعليمه الأول، وتحصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية وكان من العشرة الأوائل، ونال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية في العام 1963م وعمل في بداية حياته العملية في نظارة المالية كمترجم للغة الانجليزية، ثم التحق بالعمل الإذاعي كمتعاون.

وقدم الراحل وأخرج العديد من البرامج حتى عام 1967م حيث انتقل رسمياً إلى الإذاعة، وأسهم في النهوض بالحركة المسرحية في البلاد من خلال التحاقه بالمسرح القومي بعد إجراء اختبار للفرقة وتحصل على الترتيب الأول، وانتسب أيضاً للفرقة العالمية للمسرح “آي تي جي” التي قدمت أغلب أعمال شكسبير، ويوجوبيتي، وأوسكار وايلد وغيرهم، وعمل معها مخرجاً في بعض الأحيان، وشارك بالتمثيل في مسرحيتي “زيارة السيدة العجوز، القاعدة والاستثناء”، اللتين عرضتا على خشبة مسرح الجمهورية بالقاهرة، ولعب دور “سعد بن عبادة” زعيم الأنصار في المدينة في فيلم “الرسالة”.

الوسيع أرسل في بعثة دراسية إلى لندن لدراسة الفنون الإبداعية المرئية بتلفزيون بي بي سي، وبعد عودته عين مراقباً للبرامج المرئية وكان من المؤسسين الأوائل للتلفزيون الليبي سنة 1968م، وأعير للعمل كمذيع أخبار لهيئة الإذاعة البريطانية المسموعة عام 1978م.

كما عمل الراحل في مجال الإذاعة بشقيها المرئي والمسموع، كمعلق على العديد من الأشرطة الوثائقية منها وثائقيات الحرب العالمية الأولى والثانية، ووثائقيات “العالم في حرب” وبعض البرامج الموسيقية العالمية وسلسلة من الأشرطة الوثائقية عن “العالم حي” وغيرها، وقدم نحو 50 شريطاً وثائقياً عن التاريخ والسياسية ونضالات الشعوب وتجاربهم.

وقدم برنامج “كي لا ننسى” وهو عبارة عن أشرطة تصور كفاح الشعوب، وقدم برنامجاً دينياً بعنوان “دروب النور” صحبة الفنان عبد الرحمن آل رشى والفنانة منى واصف وكتب وعلق بصوته مقدمة وختام شريط عمر المختار.