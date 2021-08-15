تفاصيل بيان اللجنة العسكرية في ختام جولتها الثانية عشر

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أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بيانًا في ختام أعمال الجولة الثانية عشر التي اختتمت أعمالها يوم السبت تضمن سبع نقاط.

طالبت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤولياتهم والابتعاد على المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية، لكي يتمكن الليبيين من إجراء حقهم في الانتخابات المباشرة في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وحمّلت، اللجنة العسكرية المشتركة، في بيان بشأن ختام أعمال الجولة الثانية، أعضاء ملتقى الحوار السياسي مسؤولية أي عواقب قد تنتج نتيجة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر من العام الماضي، في حال الفشل في اعتماد القاعدة الدستورية.

وكرّرت، اللجنة العسكرية المشتركة مطالبتها لرئيس الحكومة بسرعة تعيين وزيرا للدفاع.

وأكدت اللجنة، على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي (سرت. مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.

وذكرت اللجنة، أنه تم وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي.

كما أكدت اللجنة، على أنه سیتم خلال الأيام القادمة استبدال محتجزين بين الطرفين بعد أن تم اعداد قوائم بذلك.

وأكدت اللجنة، أيضًا أنها اتفقت على وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، دون استثناء لأحد، في أسرع وقت.

وقالت اللجنة، إنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وأضافت، أنه تم التأكيد على البدء في اتخاذ إجراءات فتح الطريق بوقرين-الجفرة.