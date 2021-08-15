بشكل مفاجئ الأهلي بنغازي يودع نجمه الشامخ العبيدي

15 أغسطس، 2021 10:34 ص
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الشامخ العبيدي
الشامخ العبيدي

أخبارليبيا24

ودع نادي الأهلي بنغازي لاعب وسط الفريق الشامخ العبيدي بعد 4 سنوات قضاها مع فريق كرة القدم في النادي.

وذكر نادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” :”بعد 4 سنوات من العطاء، حان الوقت لنودع لاعبنا الخلوق الشامخ العبيدي”، شاكرًا اللاعب على كل ما قدمه للأهلي.

ونجح الشامخ في تقديم أداء مميز مع المشوار الطويل لأربعة مواسم وكان أساسيا في تشكيلة جميع مدربي الأهلي بنغازي.

وسبق للعبيدي وأن لعب للأخضر وخاض تجربة احترافية في الدوري التونسي مع حمام الأنف، ولعب في صفوف المنتخب الليبي.

15 أغسطس، 2021 10:34 ص
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