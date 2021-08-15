برانكو مدربًا للاتحاد المصراتي

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كشفت إدارة نادي الاتحاد المصراتي برئاسة علي ساسي عن اتفاقها مع المدرب الصربي “برانكو سميليانيتش” للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن برانكو سيشرف على تدريب الفريق استعداداً للموسم الجديد الذي سينطلق في الفترة القادمة.

وأشار نادي الاتحاد المصراتي إلى أن معدًا بدنيًا من دولة صربيا سيكون ضمن الطاقم الفني للفريق.

وأضافت الإدارة أن نادي الانحاد المصراتي سيكمل كافة إجراءات توقيع العقد بعد وصول برانكو و المعد البدني نهاية هذا الشهر.

ويعد الصربي برانكو 63 عام من المدربين المعروفين في ليبيا حيث سبق وأن أشرف على تدريب فريق الاتحاد وقاده إلى بطولة دوري الدرجة الأولى الليبي موسم 2006/2007 و 2007-2008، و كأس الفاتح موسم 2006/2007 وكأس السوبر 2006، كما قاد الاتحاد إلى الدور نصف نهائي من بطولة رابطة الأبطال الأفريقية 2007 لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية.