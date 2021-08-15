الوطنية لحقوق الإنسان قلقة من تدهور الحالة الصحية لـ”السنوسي”

أخبارليبيا24

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها من المعلومات الأولية المتداولة عبر وسائل الإعلام والمناشدات الإنسانية التي أطلقتها عائلة السجين عبدالله السنوسي، بشأن تدهور حالته الصحية ومنع الدواء عنه.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها على “فيسبوك” أن التقارير والمعلومات الأولية تفيد بأن الحالة الصحية للسجين السنوسي المحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على علاجه.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، يشكل انتهاكًا جسيمًا لسيادة القانون والعدالة.

وبينت اللجنة أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية.

وذكرت اللجنة أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل السماح بمنحه الدواء الخاص به، وفتح الزيارات الطبية الدورية له بشكل عاجل.

وكانت قبيلة المقارحة، طالبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهلال الأحمر التدخل بشأن الوضع الصحي السيئ لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية بنظام القذافي ‏عبدالله السنوسي داخل السجن، حيث أنه يعاني مرض السرطان ولم يتلق العلاج، ومُنعت عنه الزيارات العائلية.

وطالبت القبيلة، في بيان لها المسؤولين بالتدخل الفوري والعمل على عرض السنوسي على الأطباء، والسماح له بالزيارات، مشددة على معرفة المانع الحقيقي وراء هذه الأفعال ومن يقف خلف تلك القرارات الاستفزازية، بحسب البيان.

وحذرت قبيلة المقارحة أنه في حالة عدم الإفراج عن السنوسي خلال 72 ساعة سيتم قطع مياه النهر الصناعي وإغلاق حقول النفط.