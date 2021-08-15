النمر للمنفي: أين أنتم مما يجري الآن في قطاع الكهرباء؟

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وجه عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي بالقاسم النمر اليوم الأحد تساؤلا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بخصوص استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وقال النمر في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”ياسيادة رئيس المجلس الرئاسي، أين أنتم مما يجري الآن في قطاع الكهرباء؟ في العالم الآخر تسقط الحكومات وتفتح أبواب السجون للمسؤولين عن مصيبة كمصيبتنا”.

وتابع عضو ملتقى الحوار السياسي :”نحن لا نتحدث معك الآن عن مصيبتنا الحالية (اللي اضرب ابشى صاده) بل عن التقارير والتوقعات التي تقول ان الأسواء هو القادم”.

وأضاف النمر :”رغم هذا لم نسمع عن لجنة فنيه محايدة شكلت للتحقيق ولتحديد المسؤلية وبيان الأسباب والتصدي للاتي بكل مخاطره والسبب كما يقال أن الحكومة منشغلة عن معاناتنا ومعاناة اطفالنا اليومية ولا تعتبرها أولوية”.

ويقول عضو الملتقى :”ياسيادة الرئيس لا تحيلنا إلى مجلس النواب لأن محاصصته مع السيد ادبيبه تلجمه والتحشيد للانتخابات القادمة يشغله ولا أمل لنا فيه فهل سمعت يومًا أن هذا المجلس استدعي يوما حكومة الثني للمساءلة على مدى ستة أعوام من عمرها”.

وختم النمر منشوره بالقول :”ننتظر منكم التحدث للناس والاستماع اليهم والتواصل معهم فهم يعانون من تجاهل الحكومة ومن العودة لعصر الظلام والإظلام”.