الناطق باسم النهر : لا نستطيع إعادة الضخ قبل حل مشكلة “السنوسي” مع أزمة الكهرباء .. "3" ملايين مواطن في طرابلس ومحيطها يعانون من انقطاع المياه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، إنهم اضطروا إلى قطع المياه بعد تهديد قبيلة المقارحة بتفجير المنظومة إذا لم يتم الإفراج عن مدير جهاز المخابرات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي.

الساعدي أشار، في تصريحات صحفية، إلى اقتحام مجموعة مسلحة للمنظومة بمنطقة الشويرف وإعطائهم مهلة لمدة 72 ساعة، مضيفا: “اضطررنا لاتخاذ قرار قطع المياه، رغم معرفتنا أن الناس تعاني من مشاكل كثيرة”.

وتابع قائلا “كنا أمام خيارين؛ إما نستمر في الإمداد المائي ونتعرض للتفجير وستكون المشكلة أكبر، أو نوقف الإمداد لنحافظ على المكونات وسلامة العاملين والمنظومة على أمل أن تواجه الدولة الخروقات التي تتعرض لها المنظومة”.

وأكمل “اتصلت إسراء السنوسي بالجهاز يوم الجمعة وأخبرتنا بأن المهلة انتهت، وأصرت على التهديد، وكان علينا اتخاذ القرار بقطع المياه بعد التواصل مع الجهات المعنية مثل الوزير والنائب العام”.

ونفى اعتداء ابنة السنوسي ومن معها على العاملين بالمنظومة، مستدركا بقوله “حاولت إجبار العاملين على الإيقاف، لكنهم أقنعوها بأن الإيقاف الفوري قد يتسبب في مشكلة أكبر، ويجب أن يكون الإيقاف تدريجيا”، مضيفا “طلب الشباب في المحطة منها مهلة 72 ساعة ووافقت على مضض وطلبت منهم بإبلاغ الجهات المعنية بهذا التهديد”.

وأكد أنهم لا يستطيعون إعادة ضخ المياه طالما ظل التهديد قائما، قائلا “على الدولة والجهات الأمنية القيام بدورها وحل هذه المشكلة حتى لا تتكرر عمليات استخدام النهر الصناعي كورقة تهديد لحل الأزمات المطالب الشخصية”.

وبيّن أن انقطاع المياه يؤثر على حوالي 3 ملايين مواطن بالمنطقة الغربية، مختتما بقوله “الأوضاع مأساوية بجهاز النهر الذي يمر بأصعب الفترات حاليا”.

وكان أهالي قبيلة المقارحة، ناشدوا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهلال الأحمر بشأن الوضع الصحي السيئ للسنوسي داخل السجن، حيث يعاني مرض السرطان ولم يتلق العلاج، ومُنع عنه الزيارات العائلية.

وطالب أهالي القبيلة، في بيان مرئي، المسؤولين بالتدخل الفوري والعمل على عرض اللواء السنوسي على الأطباء، والسماح له بالزيارات، متابعًا “لم نهدأ حتى نعرف ما المانع الحقيقي وراء ذلك ومن يقف خلف تلك القرارات الاستفزازية”.