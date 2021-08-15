المنفي يبحث الانقطاعات المتكررة للكهرباء في المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان.

وناقش الاجتماع مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية وسبل تسريع المشاريع المتعثرة؛ وذلك بحضور مسؤولو إدارات الجهد الفائق والتوزيع والتحكم والحماية.

كما اطلع مسؤولو الشركة المنفي، على نسب الإنجاز لمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة التي يجري إنشاؤها في طبرق بقدرة 740 ميغا وات، والمتعاقد عليها مع شركة ميتكا اليونانية.

ووجه المنفي، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد شكل الشهر الماضي، لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء في طبرق الكبرى، من أجل تحسين الخدمة في المنطقة.