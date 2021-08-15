المنتخب الوطني يبدأ التحضير للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

أخبار ليبيا 24

دخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكر إعداد في تركيا لتحضير للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر.

وستبدأ بعثة المنتخب الوطني، اليوم الأحد، تحضيراتها في معسكرها الخارجي باللاعبين المحليين على أن يلتحق المحترفون خلال الأيام المقبلة لتكتمل بالتالي القائمة أعلن عليها المدرب خافيير كليمنتي.

وسيستمر معسكر المنتخب الوطني لمدة أسبوعين تتمثل في التركيز على الجانبين الفني والبدني بشكل كبير ومن ثم سيضع كليمني خطته التي سيواجه بها الغابون في مستهل مشوار التصفيات.

وتضم مجموعة فرسان المتوسط منتخبات لها باعها في القارة السمراء وعلى رأسها المنتخب المصري الأكثر تتويجا في أفريقيا بالإضافة إلى الغابون وأنغولا.