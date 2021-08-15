السواحل الليبية ينقذ (71) مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن حرس السواحل تمكن الجمعة من إنقاذ (71) مهاجرًا غير شرعي.
وأوضح الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأضاف الناطق الرسمي أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس جدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأفاد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.