السواحل الليبية ينقذ (71) مهاجرًا غير شرعي

15 أغسطس، 2021 11:31 ص
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إنقاذ مهاجرين_ليبيا
إنقاذ مهاجرين_ليبيا

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن حرس السواحل تمكن الجمعة من إنقاذ (71) مهاجرًا غير شرعي.

وأوضح الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأضاف الناطق الرسمي أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس جدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفاد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

15 أغسطس، 2021 11:31 ص
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