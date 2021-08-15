الدبيبة السبب .. سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي يستقيل قدرو : حكومة "الدبيبة" فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي

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أعلن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدرو، عن استقالته من منصبه، اعتراضا على ما أسماه ممارسات الحكومة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقال قدور في بيان نشره اليوم، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه يتقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأضاف أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضًا معلنًا على سياسات وممارسات حكومة الوحدة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي.

ووصف السفير المستقيل أدار حكومة الدبيبة، بالتخبط الواضح في إدارة الشأن العام والإدارة العامة للدولة، والفشل الذي يعرفه ويعانيه الليبيون جميعًا في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي وتقديم الخدمات .

واتهم قدور الحكومة بأنها تمنع إجراء الانتخابات وإفشال هذا الخيار والتوجه الوطني على حد قوله، مشيرًا إلى فشل ملتقى الحوار الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات .