التكبالي: طرابلس على موعد مع معركة كبرى التكبالي : مليشيات مصراته ستلعب دور رئيسي في هذه المعركة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، علي التكبالي، إن طرابلس قد تشهد معارك كبرى خلال الفترة المقبلة بين الميليشيات.

وأضاف في تصريحات صحفية أن التحشيدات المليشياوية التي تشهدها العاصمة قد تكون مقدمة لمعركة كبرى جديدة للسيطرة على الغرب الليبي.

ولفت إلى أن التحركات الأخيرة ليست كسابقاتها، وتنبئ بسخونة المعركة القادمة، فهي تحالف للسيطرة على الغرب الليبي كله .

وتابع أن الهدف هو القضاء على كل مليشيات طرابلس، ومن ضمنها المليشيات المنضوية ضمن جهاز حفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، والذي يقوده المليشاوي المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، والمليشيات التي يحركها قائد مليشيا ثوار طرابلس السابق هيثم التاجوري وغيرها.

كما بيّن أن دور رئيسي ستلعبه مليشيات مصراته في هذه المعركة .